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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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