Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın sakatlandığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber

 Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı

Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı

 Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Derya Tuna Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Necip Fazıl Kısakürek Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:32:25. #1.11#