Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.