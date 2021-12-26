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SPOR Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildiAli DANAŞ - -Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Siyah-beyazlı kulübün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görevde olduğu 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Başkan Çebi'nin konuşmasının ardından 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu tamamlandı.

SPOR Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

SPOR Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

SPOR Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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