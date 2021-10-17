Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Vincic yönetecek
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş- Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri