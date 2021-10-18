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Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında yarın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında yarın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Elinden ameliyat edilen Kenan Karaman antrenmanda yer alırken, sakatlıkları bulunan N'Koudou, Atiba ve Mehmet Topal çalışmaya katılmadı. Isınma hareketleri yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde Sporting Lizbon maçının taktiği üzerinde çalıştı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor Haberleri
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