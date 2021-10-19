Beşiktaş-Sporting Lizbon
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında yapılacak 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza,...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında yapılacak 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic ( Slovenya )
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri