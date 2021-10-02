Beşiktaş-Sivaspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Sivaspor maçından notlar

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş-Sivaspor maçından notlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.

Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı.

Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.

Sakatlığı geçen 3 oyuncu kadroda

Sakatlıklar nedeniyle son maçlarda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte iyileşen 3 oyuncu kadroda yer aldı.

Söz konusu futbolculardan Vida, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Ligin 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınan maçta az sayıda taraftar tribünde yer aldı. Mücadeleyi 7 bine yakın futbolsever izledi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Vodafone Park'ta bir gol daha! Rıdvan Yılmaz topu kendi ağlarına yolladı

Vodafone Park'ta bir gol daha! Rıdvan Yılmaz topu kendi ağlarına yolladı

 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin

Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin

 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı

Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticilerin ağzı açık kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Seren Serengil
Spor Lionel Messi Salih Uçan Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş-Sivaspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 20:24:13. #1.11#