Beşiktaş salonda çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.

Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

 Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı

Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Seda Sayan Kubilay Aka Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Marcao Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş salonda çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:21:26. #1.11#