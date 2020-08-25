SPOR Beşiktaş, PAOK maçı öncesi stada ulaştı
SPOR Beşiktaş, PAOK maçı öncesi stada ulaştıAkilas MAVRAKİS SELANİK (DHA) - Beşiktaş kafilesi, PAOK ile oynanacak kritik maç öncesi müsabakanın oynanacağı stada ulaştı.
25.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:56
SPOR Beşiktaş, PAOK maçı öncesi stada ulaştı
Akilas MAVRAKİS SELANİK (DHA) - Beşiktaş kafilesi, PAOK ile oynanacak kritik maç öncesi müsabakanın oynanacağı stada ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibi ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip, Toumba Stadyumu'na geldi.
Kaynak: DHA