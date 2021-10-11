Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pasın ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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