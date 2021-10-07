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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugünkü idmanda 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynandı.

Karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan A takım müsabakaya, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Necip Uysal'in yerine Welinton, Oğuzhan Özyakup'un yerine Josef de Souza, Alex Teixeira'nın yerine Demir Ege ve Emirhan Delibaş'ın yerine de Rachid Ghezzal forma giydi.

A takımın gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz attı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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