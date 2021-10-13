Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 15 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 15 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun, kontrol ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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