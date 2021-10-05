Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenmanda futbolcuların, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdamın, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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