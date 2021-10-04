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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, kondisyon koşularından sonra yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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