Beşiktaş kendine geldi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Zorunlu haller dışında hücum beşlisi değişmeyecek

ALİ DANAŞ - -

Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek kendine geldi.

Oldukça ses getiren transferlere imza atan, ancak sakatlıklardan dolayı bu futbolcuların tamamını sadece son iki maçta kullanabilen Siyah-beyazlılar, henüz oyununu çok fazla geliştiremese de derbiden galip ayrılmasını bildi.

Beşiktaş'ta hücum hattında çoğunlukla yabancıların oynaması demek, defansta 2 Türk oyuncunun çok süre alması anlamını da taşıyor. Dünkü maçta olduğu gibi stoperde Necip ve sol bekte Umut Meraş ile Rıdvan'ın değişmeli oynaması, bundan sonraki maçlar için sıkça görülecek tercihler olacak. Necip'in ve Umut'un Galatasaray maçının en iyi birkaç futbolcusundan biri olması da teknik direktör Sergen Yalçın'ın sonraki maçlarda elini rahatlatan bir gelişme oldu. Atiba ile birlikte diğer Türk oyuncuların formda kalması ve hem takıma hem de oyuna küsmemeleri için Sergen Yalçın'ın rotasyon sürelerini dengelemesi de Beşiktaş'ta önümüzdeki süreçte beklenen diğer gelişmeler olacak.