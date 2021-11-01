Beşiktaş karşılaşmasına Rus hakem

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

3 Kasım Çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak olan mücadelede Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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