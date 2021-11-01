Beşiktaş karşılaşmasına Rus hakem - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş karşılaşmasına Rus hakem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş karşılaşmasına Rus hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

3 Kasım Çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak olan mücadelede Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar

Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar

 Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı

Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı

 Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi

Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title