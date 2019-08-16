16.08.2019 19:36

SPOR Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ligin ilk haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için kente geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi. Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar bol bol fotoğraf çekindi. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar futbolculara tezahüratta bulundu.

Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'de Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA