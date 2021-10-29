Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.
Özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.