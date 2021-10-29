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Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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