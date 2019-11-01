01.11.2019 17:38

SPOR Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı

Tolga YILDIRIM-Aslı DURANANTALYA, (DHA) - Süper Lig'de Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Siyah beyazlı kafileye havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi. Havalimanında polisin güvenlik tedbiri amacıyla oluşturduğu koridordan takım otobüsüne binen siyah beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verildi. Taraftar futbolcularla özçekim yaptı.

Siyah beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü tezahüratlar eşliğinde kamp yapacağı otele uğurladı.

Kaynak: DHA