Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef De Souza'nın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık ekibi tarafından 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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