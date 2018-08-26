Spor Beşiktaş'ın Yeni Kalecisi Karius, Sağlık Kontrolünden Geçti
Spor Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, sağlık kontrolünden geçtiİSTANBUL DHABeşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.
Spor Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, sağlık kontrolünden geçti
İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.
Dün İstanbul'a gelen Karius, sabah saatlerinde bir dizi teste tabi tutuldu. 25 yaşındaki kalecinin kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.
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(Tür: Spor)