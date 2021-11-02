Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Sporting Lizbon - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Sporting Lizbon

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Sporting Lizbon

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş'ta eksikler

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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