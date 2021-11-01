Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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