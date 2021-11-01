Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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