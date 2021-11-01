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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Karasev yönetecek

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Karasev yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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