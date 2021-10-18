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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı için kamp kadrosu belli oldu

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı için kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francesco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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