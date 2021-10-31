Beşiktaş'ın gündemi oyun ve hakemler

Süper Lig'de de çok iyi durumda olmayan Beşiktaş, 11'inci hafta sonunda Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Sporting maçından 3 gün sonra sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, bu maçı kaybetmeleri halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar ligin bitimine daha çok uzun bir süre olsa da olası mağlubiyetin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet