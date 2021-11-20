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SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandıSiyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TLOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,( Dha )- Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu söyledi.

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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