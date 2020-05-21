SPOR Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
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SPOR Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendiÇağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün...

21.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:25

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün akşam yeniden start verdi.

13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testlerin ardından 14 Mayıs Perşembe günü kulüpteki 8 ismin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı. Üç gün önce yapılan testlerin ardından önceki gün gelen sonuçlar ise Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkan 8 kişinin yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başlama kararı aldı.

Bu kararın ardından dün yeniden yeşil zemine dönen siyah beyazlı futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Tesislerde koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

SPOR Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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