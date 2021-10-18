Beşiktaş Icrypex, Almanya deplasmanında
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya'nın EWE Baskets Oldenburg ekibine konuk olacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya'nın EWE Baskets Oldenburg ekibine konuk olacak.
EWE Arena oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 82-74 yenildi.
EWE Baskets Oldenburg ise ilk müsabakasında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini evinde 76-72 mağlup etti.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri