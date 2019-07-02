SPOR Beşiktaş için planlanan Polonya kampına Eskişehirspor gidiyor

Beşiktaş için planlanan Polonya kampına Eskişehirspor gidiyor

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde başladı. Çapa, Beşiktaş için ayarlanan ve organizatör tarafından ücreti ödenen Polonya kampının, siyah-beyazlıların Japonya'dan iyi teklif alması üzerine, arkadaşı sayesinde ücretsiz olarak kendilerine sunulduğunu ifade ederek, 'Beşiktaş için organize ettikleri kampı ayarladıklarını ancak onlara Japonya'dan iyi bir teklif geldiğini söyledi. Bundan dolayı da Beşiktaş'ın Japonya'ya gideceğini, Polonya kampının ücretinin ödendiğini, bize herhangi bir maliyeti olmayacağını ifade ederek, gitmek isteyip istemeyeceğimizi sordu. Böyle bir ortamda bu organizasyonu kendimizin yapması mümkün değil. Bu sadece ikili ilişkilerden kaynaklanan bir oluşum' dedi.

Spor Toto 1'nci Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yeni sezon hazırlıkları için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Taraftarlar futbolcu ve teknik heyeti çiçek ve baklava ile karşılarken, Fuat Çapa oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Oyuncular düz koşu yaparak ilk idmanlarına başlarken, teknik direktör Fuat Çapa bu sezonun geçen sezondan kolay geçmeyeceğini ifade ederek, 'Geçtiğimiz sezon güzel ortam yakalamıştık, her ne kadar zor bir sezon geçirmiş olsak da. Zaten o ortam bizi hedefe ulaştırdı. İnşallah da o birlikteliği sağlarız. Bu sezonda geçtiğimiz sezondan kolay olmayacak. Hepimizin amacı ve hedefi Eskişehirspor'un yeniden düzlüğe çıkabilmesidir. Bunun içinde el birliği ile sahiplenirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Yine hikayesi bol olan, değişik yüzler kazandırdığımız bir süreci yaşarız, hem Eskişehirspor hem de Türk futbolu kazanmış oluruz' dedi.

"PUAN SİLME ÜZÜCÜ BİR DURUM"

FIFA tarafından kulübe Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle verilen 6 puan silme cezasının hatırlatılması üzerine konuşan Çapa şunları söyledi:

'Puan silme cezası tabi ki üzücü bir durum. Geçtiğimiz sezon transfer yasağına yüklenmiştik, olmadı. Geçen sezon ilk 8 hafta da 4 puan almışız. Biz sezonu bitirdiğimiz kadro ile bu sezona başlayabilirsek, 6 puanlık fark büyük değil. Ha ne için büyük' İlk ikiye oynamak için büyük fark. İstediğimiz mevkilere transfer yapamıyoruz, takım içerisindeki rekabeti istediğiniz gibi oluşturamıyorsunuz. Diğer taraftan 6 puan silme cezası olunca ister istemez büyük handikap ama bence bizim Eskişehirspor olarak değişik hedefler misyonlar üstlenmemiz gerekiyor. Şampiyonluğu, şehir, yönetim herkes istiyor. Ama şuanda gerçekçi davranıp, herkesin yorumlarını dinliyorum Eskişehirspor'un bu yıl nefes alması gerektiğini söylüyorlar. Bizim misyonumuz işte bu olmalı. Geçtiğimiz yıl 13-14 futbolcu kazandırdık, bu sezon belki 2-3 tane daha genç alarak devam etmeliyiz. Sıkıtılar maddiyattan kaynaklanıyor. Biz tekrar transfer tahtasını açabilmek için puan silmeyi giderebilmek için maddiyata ihtiyacımız var. ya birileri çıkıp bu paraları Eskişehirspor'a verecek ki bu zayıf bir ihtimal ya da fabrikayı güzel bir şekilde işletip piyasaya sunup buradan gelecek meblağlarla transfer tahtasını açmak, cezaları kaldırmak ve sorunsuz bir sezona başlayabilmek. Yeniden ceza gelecek mi gibi soru işaretleri var kafamızda, bunları kenara bırakmamız gerekiyor.?

TAKIM POLONYA'DA 10 GÜN KAMP YAPACAK

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Siyah Kırmızılı futbolcuların kamp programı da belli oldu. 4 Temmuz'da Polonya'ya gidecek olan Eskişehirspor 10 günlük kampın ardından Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürecek. Mali olarak sıkıntılı dönemler geçirdiklerini ifade eden Fuat Çapa, Beşiktaş için organize edilen Polonya kampının kendilerine ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi. Çapa, 'Bu kadar maddi sıkıntılar yaşanırken yurt dışı kampı nereden çıktı buna açıklık getirmek gerekiyor. Bu aslında tamamen tesadüfen gelişen bir organizasyon. Kamp organizasyonu yapan arkadaşlarımız var. Bizim Polonya ve Afyonkarahisar kampı aslında Beşiktaş için organize edilmiş bir kamptır. İki hafta önce arkadaşımız aradı ve Beşiktaş için organize ettikleri kampı ayarladıklarını ancak onlara Japonya'dan iyi bir teklif geldiğini söyledi. Bundan dolayı da Beşiktaş'ın Japonya'ya gideceğini, Polonya kampının ücretinin ödendiğini, bize herhangi bir maliyeti olmayacağını ifade ederek, gitmek isteyip istemeyeceğimizi sordu. Eskişehirspor'un bulunduğu ortamı bildiklerini, beni de çok yakından tanıdıklarını, bunu bize sunmak istediğini söyledi. Yönetimle paylaştım, onlarda kabul ettiler ve yurt dışı kampı bu şekilde gelişti' dedi.

"YURT DIŞI KAMPI TAKIMA 250 BİN EURO'YA MAL OLUR"

Eskişehirspor'un yurt dışında kampa yapacak mali durumu olmadığına dikkat çeken Çapa, 'Daha önce de çok yurt dışı kampına gittik, nereden bakarsanız bakın bize maliyeti 250 bin Euro'ya mal oluyor. Bizim bu kadar para verecek durumumuz yok. Bırak bizim ligde hatta Süper Lig'te bu paraları verecek takım yok. Süper Lig takımları da yurt dışı kampları azalttı. Gitmemeye başladı. Böyle bir ortamda bu organizasyonu kendimizin yapması mümkün değil. Bu sadece ikili ilişkilerden kaynaklanan bir oluşum' ifadelerini kullandı.

Çapa, açıklamalarının ardından sezonun ilk antrenmanında oyuncularıyla yakından ilgilenerek çalışmalara katıldı.

Kaynak: DHA