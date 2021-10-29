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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.

Siyah-beyazlılarımızın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Mehmet Topal

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Welinton Souza

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Güven Yalçın

Umut Meraş

Alex Teixeira - İSTANBUL

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