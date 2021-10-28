Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada taktik maçı ve sonrasında yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek.


Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

 Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın noktayı koydu: Onunla yarışmak zor

Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title