BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Pjanic ve Josef De Souza, tedbir amaçlı dinlendirildi

İSTANBUL - Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı. Mehmet Topal takımla çalışırken, Atiba da özel programı dahilinde takımla birlikte antrenmana çıktı. Sakatlığı süren Kevin N'Koudou ise idmanda yer almadı. Bu isimler dışında, sakatlık risk analizleri yapılan Pjanic ve Josef de Souza da tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmayan isimler oldu.

Galatasaray galibiyetinin ardından futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi. Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın tek antrenman yapacak.