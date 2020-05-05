SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı
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SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı
05.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:13

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladıİSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti.

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı

İSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti. Son olarak 19 Mart'ta birlikte antrenman yapan Beşiktaş, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.

Gerçekleştirilen çalışmada, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp açma germe çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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