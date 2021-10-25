Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri derbide kritik ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kazancı, "Kritik bir periyotta önemli bir galibiyet kazandık. Galatasaray gibi güçlü ve şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birine karşı bu galibiyeti almak çok kritikti. Son derece zor bir fikstürden geçiyoruz. Bu kritik galibiyet bizi daha çok kenetleyecek ve şampiyonluk yolunda takımımıza ciddi anlamda bir enerji katacak." ifadelerini kullandı.

İki maç üst üste yaşadıkları mağlubiyetin ardından derbide aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunun altını çizen Ceyhun Kazancı, "Ne tek maç kaybedince bir düşüş oluyor ne de tek maç kazanınca çok ciddi bir çıkış oluyor. Önümüzdeki Atakaş Hatayspor maçına hazırlanacağız. Zor bir periyottayız. Hatay'dan sonra Sporting Lizbon maçı var. Uzun bir seyahat ve dönüşte de Trabzonspor ile oynayacağız. Takımımızın kalitesi bu maçların altından kalkabilecek seviyede. Bu derbi galibiyetinin o maçlara etkisinin çok iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.