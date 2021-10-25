Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından - Sergen Yalçın (2)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi maçta oyuncularının çok iyi mücadele verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Derbi maçları önemlidir ve kazanmak zordur. Güzel bir oyun oldu." dedi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten Yalçın, "Dostça müsabaka oldu. Oyuncular dürüst davrandılar. İki camiaya yakışır maç oldu. Maç berabere de bitebilirdi. Son dönemde yaşadığımız iyi olmayan sonuçlar var. Bu doğal olarak üzerimizde baskı yarattı. Hem bizim hem de oyuncuların üzerinde aldığımız sonuçların etkisi var. Bu antrenmanda da oyunda da net bir şekilde belli oluyor." diye konuştu.

Sezon başında geniş bir kadro kurduklarını hatırlatan Yalçın, "Oynanan maçlardan sonra, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlardan sonra yaşadığımız sakatlıklar takımın dağılmasına ve düzenin bozulmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

"Sabırlı olmalıyız"

Derbi maçta iyi oynayan, savaşan ve kazanmak için her şeyini veren bir oyuncu grubu olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu isteğimiz, arzumuz ve gücümüz devam ettiği sürece iyi sonuçlar gelecektir. Lig için erken, daha ilk çeyrekteyiz. Uzun bir sezon var. Sabırlı olmalıyız. Önemli olan toplamda alacağımız başarı. Sadece bir maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli. Mayıs ayına kadar gidecek serüven var. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar bunu zorlayacağız. Geçen sezon bunu becerdik. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağımızdan taraftarımızın hiçbir şüphesi olmasın."

Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk istediklerini kaydeden Yalçın, "Hedefimiz mayıs, haziran aylarını en yukarıda görmek. Henüz oturmamış şeyler var, onların oturmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Terim ile yaptığı sohbet

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı sohbette ne konuştukları yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez. Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Cyle Larin'in ve arkasında görev yapan Umut Meraş'ın ortaya koyduğu performansın kendisini memnun ettiğini anlatan Yalçın, "Larin'in özellikle geçen sezonki oyuna yakın bir performans sergilemesi beni memnun etti. Arkasında oynayan Umut'un da iyi oynaması mutluluk verici. Larin'in uzun zamandır dönüşünü bekliyorduk. Sakatlık yaşadı, milli takım süreci oldu. Yavaş yavaş aramıza dönüyor." açıklamasını yaptı.

Pjanic ve Teixeira'nın performansına değinen Yalçın, "İkisi de sakatlık yaşadı. Kaliteli oyuncular. Belli seviyeye çıkmaları zaman alacak. Sabırlı olmalıyız. Onlar da oynaya oynaya ritimlerini bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Sporting Lizbon'a yenildikleri maçta yedikleri gollerle ilgili açıklamalarının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Söylediğim her şey doğru olacak diye bir şey yok. Bunlar benim fikrim, ben öyle düşünüyorum. Bu beni bağlıyor. Söylediklerimi eleştirebilirler. Yediğimiz gollere 'Şans golü.' dedim. Biz de Lizbon'a yan top attık. Hani onlar çalışıyordu, neden yediler? Necip'in aşırtmasıyla bugün gol attık. Futbol hatalar oyunudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece başarıya endeksli iş yapıyoruz"

Türkiye'de teknik direktörlerin zor bir iş yaptığına dikkati çeken Yalçın, "Başarısızlık durumunda ilk gidecek kişi teknik direktör. Sadece başarıya endeksli iş yapıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil, sadece bizde öyle. Avrupa'ya bakın kaç hoca değişiyor, bizde kaç hoca değişiyor? Bu doğal olarak beni ve birçok arkadaşımı maalesef zor duruma sokuyor. İşin gerçeği bu." diye konuştu.

Karşılaşmada görev alan hakem Fırat Aydınus'un iyi bir yönetim gösterdiğini kaydeden Yalçın, "Fırat hoca iyi maç yönetti. Ufak tefek hatalar olabilir. Can alıcı bir şey yoksa problem yok demektir. Penaltı kararı da doğruydu, pozisyon penaltıydı. Ama bize de aynısını verin, faulleri de verin. Maçı 5 dakika uzatıp 10 dakika oynatmayın. Amerikan futbolundan yediğimiz golde faulü verin. Amerikan futbolu oynamıyoruz, normal futbol oynuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.