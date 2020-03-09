SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
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SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladıAli DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:01
SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Kaynak: DHA

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SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

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