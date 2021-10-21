Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek - Haberler Spor
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Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş- Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Aydınus düdük çalacak.

Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

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