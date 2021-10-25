Beşiktaş-Galatasaray
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira,...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri