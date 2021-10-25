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Beşiktaş-Galatasaray

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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