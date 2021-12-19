SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı - Haberler
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SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandıAli DANAŞ - -Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını derbi maça meşalelerle uğurladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı

Ali DANAŞ - -

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını derbi maça meşalelerle uğurladı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi tesislerin önünde toplanan yaklaşık 300 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takımlarını meşaleler ve tezahüratlarla derbiye yolcu etti.

SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı

SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı

SPOR Beşiktaş derbiye meşalelerle uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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