SPOR Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
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SPOR Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

SPOR Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

12.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:35

SPOR Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Antrenman; ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdman, streching çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

Kaynak: DHA

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