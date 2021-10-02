Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Sergen Yalçın'dan 3 değişklik

Teixeria, Vida ve Necip geri döndü

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA

Beşiktaş'ta D.G. Sivasspor maçını seyretmeye gelen taraftarın azlığı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynanan maçta stadın tamamına yakınını dolduran siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı için 5-6 bin civarında seyirci olduğu gözlendi.

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