Spor beşiktaş, antalya'ya geldi
Haberler » Güncel » Spor beşiktaş, antalya'ya geldi - Haber

Spor beşiktaş, antalya'ya geldi

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldiYücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

27.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:21
Spor beşiktaş, antalya'ya geldi

SPOR , 'ya geldi

Yücel BULUT/ (Antalya), (DHA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kente geldi. Saat 17.45'te Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla - Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesini, siyah-beyazlı bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet uçaktan indikten sonra otobüsle çıkış noktasına kadar getirildi. Burada taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde otobüse binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra otobüsle Alanya'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Spor beşiktaş, antalya'ya geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler