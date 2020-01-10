10.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:57

SPOR Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladı

Beşiktaş - Altınordu 2-2

Lens sakatlanarak oyundan çıktı

Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Beşiktaş, Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı 2'nci devre hazırlık kampının son hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı sahaya; Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkarken, sakat olan Ljajic ve grip olan Elneny maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, 8'inci dakikada Lens ile 1-0 öne geçerken hemen 2 dakika sonrasında gözüne güneş gelen Karius, Ufuk Budak'ın ortasını elinden kaçırdı ve skor 1-1'e geldi. Altınordu, etkili futbolunu sürdürürek 24'üncü dakikada Hüseyin ile 2-1 öne geçti. Burak Yılmaz, 35'inci dakikada serbest vuruştan attığı golle ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi. İkinci devrede oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunun temposu düştü ve her iki takım da gol atma başarısını gösteremeyince mücadele 2-2 sona erdi.

LENS SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında siyah beyazlılar Lens'in sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 64'üncü dakikasında depar atarken bir anda sağ üst arka baldırını tutarak kenara gelen Hollandalı oyuncu, oyundan alındı ve yerine Güven Yalçın girdi. Hollandalı oyuncunun kesin durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı açıklandı.

Altınordu maçı ile birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, bu gece özel uçakla İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: DHA

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