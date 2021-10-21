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Beşiktaş, altyapısından Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beşiktaş, altyapısından Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde 5 yıldır bulunan ve son olarak 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 2005 doğumlu forvet oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Semih Kılıçsoy'un sözleşmeyi BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde; futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin yer aldığı törende imzaladığı aktarıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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