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Beşiktaş'a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş'a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting CP maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30'da özel bir uçakla Portekiz'e gidecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

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