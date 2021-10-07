Bernard Tapie'nin Marsilya'ya Bıraktığı Miras

Olympique de Marsilya'nın gerçek bir efsanesi olan Bernard Tapie, Kulübü 1986 yılında satın aldıktan sonra Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri haline getirdi. OM, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk ve tek Fransız kulübü oldu. Gelin efsane başkanın Fransız kulübüyle olan inanılmaz yolculuğuna göz atalım.

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