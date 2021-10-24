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Bernard Mensah'tan hakeme tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bernard Mensah'tan hakeme tepki

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor takım kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bacağına aldığı darbeyi paylaştı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor takım kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bacağına aldığı darbeyi paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında deplasmanda Konyaspor mücadelesini 2-0 kaybetti ve galibiyet özlemini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takımda sahaya kaptan olan çıkan Ganalı oyuncu Bernard Mensah, maç esnasında aldığı darbeler sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi.

Mensah tepkisini maç sonrasında sosyal medya hesabından, "Çok iyi hakem" notuyla paylaştı. - KAYSERİ

Bernard Mensah'tan hakeme tepki

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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