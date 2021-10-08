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Berkan Kutlu ilk kez milli formayı giydi

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Berkan Kutlu ilk kez milli formayı giydi

Milli futbolcu Berkan Kutlu, Norveç maçıyla birlikte ay-yıldızlı formayı ilk kez giydi.

Milli futbolcu Berkan Kutlu, Norveç maçıyla birlikte ay-yıldızlı formayı ilk kez giydi. Berkan 58. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile oynadıkları karşılaşmada Berkan Kutlu ilk kez milli forma heyecanı yaşadı. İlk kez kadroya çağırılan Berkan, Norveç müsabakasına yedek başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 23 yaşındaki futbolcuyu mücadelenin 58. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil etti. - İSTANBUL

Berkan Kutlu ilk kez milli formayı giydi

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