Bergama Belediyespor gülmeyi unuttu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı. Dün Bursa Yıldırımspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen 90+8'inci dakikada beraberlik golünü kalesinde görerek kahrolan Bergama, 6 maçta hanesine yalnız 5 puan yazdırabildi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri