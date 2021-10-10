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Bergama Belediyespor gülmeyi unuttu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor gülmeyi unuttu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun tek galibiyetini ilk hafta Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bergama Belediyespor, ardından 5 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattında kaldı. Dün Bursa Yıldırımspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen 90+8'inci dakikada beraberlik golünü kalesinde görerek kahrolan Bergama, 6 maçta hanesine yalnız 5 puan yazdırabildi.


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